Libri: Sandro Veronesi e Milena Agus finalisti Premio Jean Monnet per la letteratura europea (Di giovedì 25 febbraio 2021) Parigi, 25 feb. - (Adnkronos) - Ci sono due scrittori italiani, Sandro Veronesi e Milena Agus, tra i finalisti della 27esima edizione del Premio Jean Monnet per la letteratura europea. La rosa è composta da otto titoli di sette paesi (Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Serbia). Veronesi è in gara con "Il colibrì" (La nave di Teseo), con cui ha vinto il suo secondo Premio Strega nel 2020, nella traduzione dall'italiano di Dominique Vittoz per la casa editrice francese Grasset, e Agus con "Un tempo gentile" (Nottetempo), tradotto dall'italiano da Marianne Faurobert per l'editrice francese Liana Levi. Gli altri autori in finale sono lo spagnolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Parigi, 25 feb. - (Adnkronos) - Ci sono due scrittori italiani,, tra idella 27esima edizione delper la. La rosa è composta da otto titoli di sette paesi (Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Serbia).è in gara con "Il colibrì" (La nave di Teseo), con cui ha vinto il suo secondoStrega nel 2020, nella traduzione dall'italiano di Dominique Vittoz per la casa editrice francese Grasset, econ "Un tempo gentile" (Nottetempo), tradotto dall'italiano da Marianne Faurobert per l'editrice francese Liana Levi. Gli altri autori in finale sono lo spagnolo ...

