“Liberare Roma”, innovazione e competenza per la rinascita della Città Eterna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, la capitale d’Italia, è caduta. Da sé, non sono arrivati i barbari o i lanzichenecchi. La cattiva politica, un sistema di rendite unico al mondo hanno distrutto templi, abbattuto acquedotti… Un progressivo degrado. Sociale e urbanistico, economico. Il capitale imprenditoriale che si era sviluppato agli inizi del nuovo millennio, con una percentuale di crescita del Pil superiore alla media nazionale, è evaporato, lasciando un tessuto produttivo segnato da tassi di disoccupazione tipici di un area depressa, periferie abbandonate e lontane – sono solo fisicamente – dal centro. “Liberare Roma”, il nuovo libro di Francesco Delzio, docente presso la Luiss Guido Carli e imprenditore, fotografa questa realtà, di cui tutti sono colpevolmente coscienti e, nello stesso tempo, invita i cittadini al cambiamento. Un cambio di direzione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021), la capitale d’Italia, è caduta. Da sé, non sono arrivati i barbari o i lanzichenecchi. La cattiva politica, un sistema di rendite unico al mondo hanno distrutto templi, abbattuto acquedotti… Un progressivo degrado. Sociale e urbanistico, economico. Il capitale imprenditoriale che si era sviluppato agli inizi del nuovo millennio, con una percentuale di crescita del Pil superiore alla media nazionale, è evaporato, lasciando un tessuto produttivo segnato da tassi di disoccupazione tipici di un area depressa, periferie abbandonate e lontane – sono solo fisicamente – dal centro. “”, il nuovo libro di Francesco Delzio, docente presso la Luiss Guido Carli e imprenditore, fotografa questa realtà, di cui tutti sono colpevolmente coscienti e, nello stesso tempo, invita i cittadini al cambiamento. Un cambio di direzione ...

IngColombo : PERCHE' IL POPOLO GRECO ANTICO GLI ERA DI MIGLIOR LODE COME SENTIRSI ESSERI SUPERIORI... perchè in ROMA ANTICA PER… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: 'Per Raggi la colpa è sempre di altri, ma per liberare Roma dalle auto la sindaca non ha fatto nulla' - paolorm2012 : 'Per Raggi la colpa è sempre di altri, ma per liberare Roma dalle auto la sindaca non ha fatto nulla' - pmtfg : @virginiaraggi 'Per la Raggi la colpa è sempre di altri, ma x liberare Roma dalle auto non ha fatto nulla' parole d… - AdornatoAntonio : RT @romatoday: 'Per @virginiaraggi la colpa è sempre di altri, ma per liberare Roma dalle auto la sindaca non ha fatto nulla' -