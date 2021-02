L' ex grillino Crucioli promette | ' Non solo Fdi | anche noi faremo dura opposizione'

Ultime Notizie dalla rete : grillino Crucioli

Il Secolo XIX

Mattia, ex senatore del M5s espulso dopo aver votato no alla fiducia al Governo Draghi e ora parte del Gruppo Misto sotto il nome di 'Alternativa c'è' ha chiesto "anche per questioni di rispetto ...... così come Ignazio La Russa sta in compagnia dell'eternoDino Giarrusso. Oppure che il ... Tra i 15 No spiccano i nomi di: Abate, Angrisani, Corrado,, Di Micco, Giannuzzi, Granato, La ...L'ex M5s, al di là della fumosa retorica, vuol dire che la componente mira a farsi riconoscere come opposizione.E’ tornato docente universitario, ma si presume che lo sarà ancora per poco tempo. E’ arrivato infatti il via libera dei big del Movimento Cinque Stelle e l’imprimatur di Beppe Grillo in persona, per ...