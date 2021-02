L’esperta | “Riconoscere associazione tra tumore ovaio utero e mutazioni”

Leggi su dire

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – ‘La ginecologia sta assistendo a un cambiamento epocale delle strategie diagnostico-terapeutiche dei tumori ginecologici. Oggi le innovazioni della genomica e i marker molecolari permettono sempre più di mettere in atto strategie di prevenzione, diagnosi e trattamento di questi tumori ‘cucite su misura’. La medicina di precisione sta facendo passi da gigante soprattutto nella gestione delle sindromi eredo-familiari associate a tumori dell’ovaio o dell’utero. La possibilità di analizzare in dettaglio il patrimonio genetico di ogni singolo individuo e individuare così l’eventuale presenza di una data mutazione può infatti contribuire a individuare una strategia terapeutica personalizzata con verosimili maggiori probabilità di successo. Altrettanto importanti possono essere le ricadute per la prevenzione o la diagnosi precoce di altri potenziali tumori associati alla sindrome, oltre che l’avvio di percorsi di screening e sorveglianza dei familiari sani a rischio’. È proprio questo uno dei fronti su cui è impegnata l’associazione Mutagens e che è al centro di questa intervista che Ketta Lorusso, coordinatrice del Team ginecologia del Progetto pilota di Patient Engagement e responsabile dell’Unità operativa di programmazione ricerca clinica presso Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma ha rilasciato per l’associazione.