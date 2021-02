L’esame dell’universitaria che scoppia a piangere per i rimproveri del professore (e arriva anche la mamma) (Di giovedì 25 febbraio 2021) É diventato virale il video di una universitaria di Caserta che scoppia a piangere dopo i rimproveri del suo professore, secondo il quale la ragazza non è preparata per essere una studentessa del sesto anno. La ragazza, che frequenta la facoltà di Medicina dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Caserta, risponde in maniera errata a una domanda e il professore inveisce contro di lei. Il quesito riguardava il processo di divisione cellulare in un soggetto morto. L’esaminanda dopo essere stata rimproverata reagisce: “professore, però vi voglio dire una cosa: è mai possibile che io ogni volta devo essere mortificata?”. Il docente non la prende per niente bene:“Ma tu devi andare a fare il medico! Al sesto anno parli ancora di divisione cellulare nel morto?”. Poco ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) É diventato virale il video di una universitaria di Caserta chedopo idel suo, secondo il quale la ragazza non è preparata per essere una studentessa del sesto anno. La ragazza, che frequenta la facoltà di Medicina dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Caserta, risponde in maniera errata a una domanda e ilinveisce contro di lei. Il quesito riguardava il processo di divisione cellulare in un soggetto morto. L’esaminanda dopo essere stata rimproverata reagisce: “, però vi voglio dire una cosa: è mai possibile che io ogni volta devo essere mortificata?”. Il docente non la prende per niente bene:“Ma tu devi andare a fare il medico! Al sesto anno parli ancora di divisione cellulare nel morto?”. Poco ...

