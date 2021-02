Leone | il Re della Savana come non l’avete mai visto

Leggi su newsagent

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Da sempre ilè considerato il re di tutti gli animali, simbolo di forza per eccellenza. Eppure, anche la sua è una delle specie più a rischio d’estinzione. Ilasiatico abitava le aree dal Mediterraneo all’India, oggi – invece – il suo habitat si è ridotto solamente all’India. Attualmente, di questa sottospecie se ne contano solo più 350 esemplari e solamente due piccole popolazioni sono ancora in libertà. Non sono migliori i dati che si leggono relativi alafricano. Se prima se ne contavano 100mila esemplari, le ultime stime invece ci dicono che il numero oscilla tra i 16.500 e 30mila. Giornalmente, questi animali fanno fronte a minacce diverse. In primis l’agricoltura: l’espansione dei territori coltivati ha provocato una riduzione drastica degli habitat, relegando i leoni in territori non sufficientemente estesi per ...