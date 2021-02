Lei è Asia Argento, da censura in mezzo alla strada. Sospetto sulle foto: per cosa si è ridotta a fare questa roba | Guarda (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da qualche tempo, Asia Argento e Fabrizio Corona, dopo la rocambolesca e brevissima love-story di qualche tempo fa, si sono riavvicinati. Ma non solo. Qualcosa in più di un semplice riavvicinamento. E le fotografie scodellate da Oggi parlano chiarissimo. I paparazzi del rotocalco hanno infatti beccato l'ex re dei paparazzi, 46 anni, e l'attrice, di un anno più giovane, mentre in pieno centro a Milano si scambiavano roventi effusioni in mezzo alla strada, fregandosene dell'obiettivo dei fotografi che difficilmente potevano aver non visto. Il Sospetto è che anche in questo caso ci sia dietro la "manina" di Corona. Non tanto per le foto in sé, accade spesso, quanto sul presunto ritorno di fiamma con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da qualche tempo,e Fabrizio Corona, dopo la rocambolesca e brevissima love-story di qualche tempo fa, si sono riavvicinati. Ma non solo. Qualin più di un semplice riavvicinamento. E legrafie scodellate da Oggi parlano chiarissimo. I paparazzi del rotocalco hanno infatti beccato l'ex re dei paparazzi, 46 anni, e l'attrice, di un anno più giovane, mentre in pieno centro a Milano si scambiavano roventi effusioni in, fregandosene dell'obiettivo deigrafi che difficilmente potevano aver non visto. Ilè che anche in questo caso ci sia dietro la "manina" di Corona. Non tanto per lein sé, accade spesso, quanto sul presunto ritorno di fiamma con ...

Lori19454470 : @bellaaksak Te lo scrivo nel mio idioma, non ho il traduttore sottomano... Allora, il marito di Asia andava,a lett… - Alessan99149337 : RT @mrs_albinati: 'Voglio che tu la smetti di stare con Asia. Ma davvero ti piace più lei di Monica?' 'Edo, non è così semplice' 'E invece… - aaalbachiara : RT @mrs_albinati: 'Voglio che tu la smetti di stare con Asia. Ma davvero ti piace più lei di Monica?' 'Edo, non è così semplice' 'E invece… - Il_Vitruviano : @GermanoDottori @MarcoFlorianMED @SpeculaThor @Stennis2525 @pietro_nurra @MatteoBressan81 @MaxFerrari Lei sarebbe f… - Asia_BK_5H : RT @juvbrtny: È entrata come mangiauomini, le hanno affiancato tutti gli uomini possibili per mesi, ma lei è sempre stata innamorata di un’… -