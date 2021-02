“Leggo poco” | e diventa sottosegretaria alla Cultura del Governo Draghi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Disse: “Nonun libro da tre anni”. Ora è. La leghista Lucia Borgonzoni nella squadra dell’esecutivoLa lunga trafila per la definitiva composizione delè finalmente terminata. E’ arrivata anche la faticosa nomina dei sottosegretari. Non è stata facile visto che è stato necessario mettere d’accordo tutti i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rosme11o : @Samanth20531959 Perché leggo cose oscene in giro. Io capisco che ci si senta traditi dal cambio di rotta, ma altal… - DeVivoFa : @Rosarossa4ever Mi collego poco ultimamente ma ti leggo sempre volentieri! ?? - effeminuscola : Pure 'sto giro nemmeno sottosegretaria. Avevo pure scritto 'Leggo poco'. E vabbè, rifarò i provini. - giuliocolecchia : RT @a_dicone: Leggo su alcuni quotidiani l'idea di rifare 'La Margherita' (mio ultimo partito ??, ma questo conta poco). Iniziativa lodevole… - forumalcentro : RT @a_dicone: Leggo su alcuni quotidiani l'idea di rifare 'La Margherita' (mio ultimo partito ??, ma questo conta poco). Iniziativa lodevole… -

Ultime Notizie dalla rete : Leggo poco

Leggo.it

importa il mio tour, il virus ha scombussolato il mondo intero, le nostre vite: ne usciremo cambiati, per sempre'.Parliamo di un'esponente politica che già in occasione della sua prima nomina ebbe l'ardire di dire ', studio sempre cose per lavoro. L'ultima cosa che ho riletto per svago 'Il Castello ...Annunziata all’inaugurazione di 13 posti letto di terapia sub-intensiva a beneficio ... Un intervento che si è concretizzato grazie ad un finanziamento di poco meno di 1 milione di euro nell ...Il presidente Marsilio oggi all’Ospedale SS. Annunziata di Chieti per l’inaugurazione di 13 posti letto di terapia sub-intensiva a beneficio dei reparti di Malattie infettive e Pneumologia. Un interve ...