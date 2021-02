Legge regionale Valle d’Aosta sul Covid | arriva lo stop della Consulta

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Una decisione assai significativa, da parteCorte Costituzionale, è stata recentemente emessa. Ci riferiamo al provvedimento con cui ladi fatto accoglie il ricorso del Governo contro laanti-Dpcm, approvata lo scorso dicembre. I magistrati hanno dunque ribadito quanto già delineato il giorno 14 gennaio in via cautelare e provvisoria, quando infattiparono le regole regionali. Fu proprio Giuseppe Conte, durante il periodo del suo Governo, a rivolgersi allae, ora a distanza di qualche mese, questo giudice gli dà ragione. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulla recente multa dell’Antitrust nei confronti di Sky e le ragioni, clicca ...

SENTENZA CONSULTA, RIPERCUSSIONI SU INDAGINE ALZANO - NEMBRO? Bocciata dunque la"anti - Dpcm"...al Governo valdostano la decisione della Corte Costituzionale e oggi con l'assessoreall'...... non avrebbe potuto limitare la ricerca (che perè libera) e la trasformazione del territorio ... Così Leonardo Marras, assessore, interviene in risposta al sindaco di Scansano. "Ci tengo ...Michele Formisano, segretario regionale dell' OR.S.A.(settore Ferroviario) chiede il vaccino per il personale delle aziende di trasporto ...La legge era già stata sospesa lo scorso 15 gennaio dai giudici della Corte Costituzionale che oggi ha emesso la sentenza: “Spetta allo Stato e non alle Regioni determinare le misure necessarie al con ...