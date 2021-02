Legambiente | “Inchiesta su SMA scrive pagina ‘sporca’ Fanghi | business da 60 mln”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Circa l’condotta dalla Squadra Mobile e dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Napoli sulle attività della Sma Campania, la società in house della Regione che si occupa risanamento ambientale,commenta: “L’l’ennesimadella gestione ambientale in Campania. Lo smaltimento deidi depurazione, qui, è un giro d’affari legale stimato sui 60 milioni di euro all’anno. Un’ emergenza che dura da decenni che la politica non ha voluto risolvere”. Mariateresa Imparato, presidenteCampania, afferma: “Qualora fosse confermato il sospetto deiprodotti dai depuratori sversati in mare, saremmo al paradosso totale: in ...

... dando vita anche in questo caso a una gestione che fa acqua da tutte le parti." In una nota Mariateresa Imparato , presidenteCampania commentacondotta dalla Squadra Mobile e ...Topino, valori sotto al minimo vitale per la portata: espostoLa richiesta di ..."stati generali dei fiumi della Valle Umbra Sud" e l'istituzione di una "commissione regionale d'...Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, afferma: “Qualora fosse confermato il sospetto dei fanghi prodotti dai depuratori sversati in mare, saremmo al paradosso totale: in Campania succ ...Stampa“L’inchiesta di oggi scrive l’ennesima pagina “sporca” della gestione ambientale in Campania. Qualora fosse confermato il sospetto dei fanghi prodotti dai depuratori sversati in mare siamo al pa ...