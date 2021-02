Le Iene | Marco Berry svela perché se n’è andato | “Non mi sono riconosciuto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Inutile dire che il suo volto è indiscutibilmente legato al programma di ItaliaUno e all’abito “da Iena“., storico inviato della “creatura” di Davide Parenti ha lasciato il suo posto e la “sua” squadra e stando a Libero, il motivo sarebbe un cambiamento nel “cuore” del programma che non gli è piaciuto: “Leè cambiato e in quel cambiamento non mi… Siamo diventati un’azienda”. Insomma, un “allargamento” di obiettivi. L’ex inviato ammette che quella resta la sua famiglia “anche se le cosecambiate”. E non mancano parole di stima: “Resta formidabile, garantendo ogni settimana servizi che funzionano. Tuttavia hanno perso l’occasione di fare anche altro, hanno perso leggerezza”. L'articolo provda Il Fatto Quotidiano.