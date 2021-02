Le associazioni del commercio incontrano il prefetto di Napoli | patto per la tutela della salute

IlContiAndrea : Domani il #ComitatoTecnicoScientifico valuterà i protocolli di sicurezza delle associazioni e del ministero Cultura… - enpaonlus : Risparmi sui gatti, il Comune condannato a pagare 423mila euro - CarloCalenda : Viceversa quando esiste una solida convergenza su questi punti si deve lavorare insieme. È quello che stiamo facend… - SelmiLuisa : RT @PetrisDe: Lo sgombero della ex Lavanderia del Santa Maria della Pietà è uno sbaglio e una decisione irresponsabile assunta dalla Asl #R… - romatoday : #Cinecittà, Municipio VII e associazioni fanno quadrato: il centro anziani diventa un ricovero del piano freddo -

Ultime Notizie dalla rete : associazioni del

la VOCE del TRENTINO

Casalini gestisce eventi edculturali a favore della culturaviaggio, la conoscenza di territori, dei popoli e delle realtà socialimondo. L'attività è essenzialmente ludica con ...Askanews ne parla con Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo la Federazione delledi ...milione e duecentomila persone in Italia e i bambini e ragazzi sotto i 15 anni sono un quinto...Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Articolazioni a rischio per le persone con emofilia. Complice la pandemia di Covid-19, fra i pazienti che convivono con la malattia rara di origine genetica legata ...Avezzano. Consigliere Simonelli risponde alle accuse del coordinamento giovanile Cambiamo. “A causa della disinformazione imperante e poiché non è giusto far filtrare notizie non veritiere, nel dubbio ...