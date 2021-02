Lazio, la società smentisce le presunte frasi pronunciate dai giocatori negli spogliatoi: “Forma di strumentalizzazione” (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Lazio, tramite un comunicato diffuso dalla società, smentisce le indiscrezioni riguardo le presunte frasi pronunciate dai giocatori nell’intervallo della partita contro il Bayern Monaco. “La Lazio ha sfidato i Campioni del Mondo in carica: non è andata come speravamo e quel che è accaduto in campo lo hanno visto tutti”, si legge nella nota. “Le frasi riportate oggi su un quotidiano non rappresentano, però, il pensiero e lo stato d’animo della squadra ma, viceversa, una Forma di strumentalizzazione messa in atto dai soliti noti per disgregare un gruppo, una società e una tifoseria che sono sempre stati compatti e uniti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”. Parole che si ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) La, tramite un comunicato diffuso dallale indiscrezioni riguardo ledainell’intervallo della partita contro il Bayern Monaco. “Laha sfidato i Campioni del Mondo in carica: non è andata come speravamo e quel che è accaduto in campo lo hanno visto tutti”, si legge nella nota. “Leriportate oggi su un quotidiano non rappresentano, però, il pensiero e lo stato d’animo della squadra ma, viceversa, unadimessa in atto dai soliti noti per disgregare un gruppo, unae una tifoseria che sono sempre stati compatti e uniti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”. Parole che si ...

redontuscia : #Economia #Politica #Società Di Berardino su rider: Per i diritti dei lavoratori ripartiamo dalla legge del Lazio - 5StarWines : 5StarWines, 92/100?Lazio IGT Viognier 2019, Lazio ? @CasaledelGiglio Società Agricola S.r.l. ?? Casale Del Giglio… - Pino00895828 : - emmpad2 : RT @LeonettiFrank: Juan Cuadrado discute con la società per il rinnovo del contratto. Il suo rientro in campionato dovrebbe avvenire contro… - DanieleTurani : @ZiROMELU Per me tifoso laziale non si può. È che la Lazio non ha soldi liquidi (come tutte le società) per affront… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio società Foschi attacca Lotito: "Ora vediamo sui tamponi...' ... poi quando parlerò più avanti? aspetto solo che fine fa la Lazio di Lotito. Poi ci divertiremo ... Zamparini vendette la società per non essere arrestato e poi lo arrestarono ugualmente e andò ai ...

Gran Sasso, chiusura traforo usata come minaccia ... accuse queste ultime che la società ha sempre respinto fermamente e per cui ha preannunciato ... Bontempi, verificatore nominato dal Tar del Lazio in una vertenza tra Mit e SdP, in cui evidenzia "...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE ... poi quando parlerò più avanti? aspetto solo che fine fa ladi Lotito. Poi ci divertiremo ... Zamparini vendette laper non essere arrestato e poi lo arrestarono ugualmente e andò ai ...... accuse queste ultime che laha sempre respinto fermamente e per cui ha preannunciato ... Bontempi, verificatore nominato dal Tar delin una vertenza tra Mit e SdP, in cui evidenzia "...