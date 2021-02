Lavoro, Osservatorio CNA: “La paura congela l’artigianato nel 2020” (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le conseguenze socio-economiche dell’emergenza sanitaria colpiscono anche il Lavoro artigiano. A fine dicembre 2020 allo stock del 2019 mancano 4.783 imprese artigiane con 12mila dipendenti rimasti senza Lavoro. È quanto emerge dall’Osservatorio Lavoro della CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza mensilmente le tendenze dell’occupazione nelle imprese artigiane, micro e piccole dal dicembre 2014, all’inizio della stagione di riforme che ha profondamente modificato il mercato del Lavoro italiano. Nonostante la diminuzione complessiva, l’artigianato – rileva l’Osservatorio Lavoro CNA – ha sostanzialmente resistito allo tsunami Covid-19, registrando un calo dello 0,3% dopo quattro anni di crescita ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le conseguenze socio-economiche dell’emergenza sanitaria colpiscono anche ilartigiano. A fine dicembreallo stock del 2019 mancano 4.783 imprese artigiane con 12mila dipendenti rimasti senza. È quanto emerge dall’della CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza mensilmente le tendenze dell’occupazione nelle imprese artigiane, micro e piccole dal dicembre 2014, all’inizio della stagione di riforme che ha profondamente modificato il mercato delitaliano. Nonostante la diminuzione complessiva,– rileva l’CNA – ha sostanzialmente resistito allo tsunami Covid-19, registrando un calo dello 0,3% dopo quattro anni di crescita ...

Presidente_CNA : RT @cnanazionale: Osservatorio lavoro del #CentroStudiCNA: nel 2020 l'artigianato ha resistito allo tsunami #COVID19 ma si tratta di una si… - osservatorio_ke : In conclusione, la soluzione più agevole per i legislatori sarebbe quella rafforzare la legislazione in materia di… - cnanazionale : Osservatorio lavoro del #CentroStudiCNA: nel 2020 l'artigianato ha resistito allo tsunami #COVID19 ma si tratta di… - osservatorio_ke : Inoltre, non ci sono norme che limitino l’orario di lavoro, problema particolarmente sentito da #rider e driver. Co… - Lopinionista : Lavoro, Osservatorio Cna: “La paura congela l’artigianato nel 2020” -