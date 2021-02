Lavoro: nasce Nhrg, nuova Agenzia e assume personale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Con l'acquisizione del 100% di Love for Work nasce Nhrg, l'Agenzia per il Lavoro di Ps Lavoro, società specializzata nella Formazione. Ps Lavoro è stata fondata nel 2018 da Gianni Scaperrotta e Carlo Passino, entrambi con alle spalle una lunga esperienza professionale nella conduzione di agenzie per il Lavoro. Il loro obiettivo è quello di creare una società di consulenza in grado di offrire servizi a 360° nel mondo Hr. Nhrg, Agenzia per il Lavoro generalista, si posiziona su tutto il mercato nazionale, con i servizi di somministrazione e outplacement, con le sue specializzazioni in Ict Medical, Logistica, Automotive, Manufacturing, Energy e Utilities, Gdo e Fashion&Luxury. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Con l'acquisizione del 100% di Love for Work, l'per ildi Ps, società specializzata nella Formazione. Psè stata fondata nel 2018 da Gianni Scaperrotta e Carlo Passino, entrambi con alle spalle una lunga esperienza professionale nella conduzione di agenzie per il. Il loro obiettivo è quello di creare una società di consulenza in grado di offrire servizi a 360° nel mondo Hr.per ilgeneralista, si posiziona su tutto il mercato nazionale, con i servizi di somministrazione e outplacement, con le sue specializzazioni in Ict Medical, Logistica, Automotive, Manufacturing, Energy e Utilities, Gdo e Fashion&Luxury. ...

