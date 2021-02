Lavoro | il rapporto sul 2020 | “Nei primi tre trimestri perse 3 | 9 miliardi di ore lavorate | 2 | 5 volte in più rispetto alla crisi del 2009”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “L’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività di interi settori produttivi hanno rappresentato anche nel nostro Paese uno shock improvviso e senza precedenti sulla produzione di beni e servizi e, di conseguenza, sul mercato del“. E’ quanto rileva ilannuale sul mercato del, frutto della collaborazione tra ministero del, Istat, Inps, Inail e Anpal. In totale, nei solitredelall’analogo periodo del 2019 sono andate perdute 3,9di ore. Una riduzione pari a 2,5quella quella registrata in tutto il, primo anno della “grande recessione“, ...

Sul triplo nesso - iltraumanitario, di cooperazione allo sviluppo e per la pace - la nostra politica estera arranca e non ha ancora collegato adeguatamente i vari ambiti di. ...... non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione deldicon la ...Milano, 25 feb. (LaPresse) - Secondo le stime mensili della Rilevazione sulle forze di lavoro, in termini congiunturali l’occupazione diminuisce dal mese di ...Milano, 25 feb. (LaPresse) - "L’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività di interi settori produttivi hanno rappresentato anche nel ...