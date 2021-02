L’Atalanta si ferma al rosso stop: l’”aiutino” al Real rovina tutto (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Atalanta è l’unica squadra di Serie A senza espulsioni, in 23 giornate di campionato. Ecco, doveva trovare in Champions il Real Madrid, che evidentemente in Europa ha un potere innegabile e conta più di molte altre squadre, per riscoprire un cartellino rosso. Assurdo. Una partita rovinata. Ed è un peccato, perché a tutto si pensava fuorchè dover parlare dell’arbitro in una sfida che poteva essere molto più interessante, ad armi pari, undici contro undici. Fatti salvi i valori delle due squadre, la forza di un Real a prescindere dalle nove assenze. Ma la squadra di Zidane doveva meritarsela la vittoria, senza aiutini o aiutoni. Invece così non va e non è giusto, il tutto condito poi dalla beffa finale del gol subìto a pochi minuti dalla fine, quando Fort Apache ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 febbraio 2021)è l’unica squadra di Serie A senza espulsioni, in 23 giornate di campionato. Ecco, doveva trovare in Champions ilMadrid, che evidentemente in Europa ha un potere innegabile e conta più di molte altre squadre, per riscoprire un cartellino. Assurdo. Una partitata. Ed è un peccato, perché asi pensava fuorchè dover parlare dell’arbitro in una sfida che poteva essere molto più interessante, ad armi pari, undici contro undici. Fatti salvi i valori delle due squadre, la forza di una prescindere dalle nove assenze. Ma la squadra di Zidane doveva meritarsela la vittoria, senza aiutini o aiutoni. Invece così non va e non è giusto, ilcondito poi dalla beffa finale del gol subìto a pochi minuti dalla fine, quando Fort Apache ...

