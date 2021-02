qn_giorno : #Milano, largo Boccioni, investita da una betoniera: è gravissima -

IL GIORNO

Milano,. 25 febbraio 2021 - Grave incidente, questa mattina, ina Milano: una donna è stata travolta da una betoniera mentre attraversava la strada, tra via Antonio Mambretti e via Tommaso Campanella. Tutto è accaduto poco dopo le 12, ma la ...Milano,. 25 febbraio 2021 - Grave incidente, questa mattina, ina Milano: una donna è stata travolta da una betoniera mentre attraversava la strada, tra via Antonio Mambretti e via Tommaso Campanella. Tutto è accaduto poco dopo le 12, ma la ...Milano,. 25 febbraio 2021 - Grave incidente, questa mattina, in largo Boccioni a Milano: una donna è stata travolta da una betoniera mentre attraversava la strada, tra via Antonio Mambretti e via Tomm ...Una donna di 73 anni è stata travolta da un camion betoniera in Largo Boccioni a Milano (zona Stephenson) nella tarda mattinata di giovedì 25 febbraio. Tutto è accaduto poco dopo le 12, come riportato ...