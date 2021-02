L’arbitro e Mendy puniscono l’Atalanta, ma l’ottavo di finale si decide a Madrid (Di giovedì 25 febbraio 2021) Termina 0-1 la gara di andata tra Atalanta e Real Madrid valevole per gli ottavi di finale di Champions League. L’emozione per la sfida più attesa della storia orobica contro i Galacticos viene spezzata al 17? quando Freuler ferma in modo irregolare Mendy. L’arbitro Stieler valuta la dinamica come chiara occasione da rete ed espelle lo svizzero dell’incredulità generale (i moviolisti confermeranno praticamente all’unanimità la mano troppo pesante del direttore di gara). Il match cambia completamente volto, la gara preparata vien stavolta e la Dea deve quindi riconvertirsi in un atteggiamento tattico non consono alle proprie logiche. Per i nerazzurri iniziano ottanta minuti di sofferenza, ma lo spirito di abnegazione aiuta a reggere e non subire un’imbarcata che possa compromettere già la qualificazione. Nonostante ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Termina 0-1 la gara di andata tra Atalanta e Realvalevole per gli ottavi didi Champions League. L’emozione per la sfida più attesa della storia orobica contro i Galacticos viene spezzata al 17? quando Freuler ferma in modo irregolareStieler valuta la dinamica come chiara occasione da rete ed espelle lo svizzero dell’incredulità generale (i moviolisti confermeranno praticamente all’unanimità la mano troppo pesante del direttore di gara). Il match cambia completamente volto, la gara preparata vien stavolta e la Dea deve quindi riconvertirsi in un atteggiamento tattico non consono alle proprie logiche. Per i nerazzurri iniziano ottanta minuti di sofferenza, ma lo spirito di abnegazione aiuta a reggere e non subire un’imbarcata che possa compromettere già la qualificazione. Nonostante ...

