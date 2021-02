Lancia mobili perchè gli vogliono togliere il cane: aveva morso una donna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ andato in escandescenza all’arrivo delle Forze dell’Ordine e della Guardia Ambientale che volevano portargli via il cane. Tanto da scaraventare parte del mobilio all’esterno dell’abitazione. E’ successo questo pomeriggio a Cautano. L’episodio è scaturito da una storia di qualche giorno fa quando l’animale dell’uomo ha morso una donna del posto. Quest’ultima ha denunciato il fatto (per lei anche dei punti di sutura e cure) ed è partita la macchina che ha condotto fino a questo pomeriggio quando i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti per portare via il cane, un meticcio. La resistenza è stata strenua, l’uomo non voleva privarsene ma alla fine ha dovuto cedere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ andato in escandescenza all’arrivo delle Forze dell’Ordine e della Guardia Ambientale che volevano portargli via il. Tanto da scaraventare parte delo all’esterno dell’abitazione. E’ successo questo pomeriggio a Cautano. L’episodio è scaturito da una storia di qualche giorno fa quando l’animale dell’uomo haunadel posto. Quest’ultima ha denunciato il fatto (per lei anche dei punti di sutura e cure) ed è partita la macchina che ha condotto fino a questo pomeriggio quando i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti per portare via il, un meticcio. La resistenza è stata strenua, l’uomo non voleva privarsene ma alla fine ha dovuto cedere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

