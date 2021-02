L'amicizia che resiste al tempo e alle distanze (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un’amiciziaè l’ultimo romanzo scritto da Silvia Avallone e pubblicato dalla casa editrice Rizzoli. Al centro della narrazione due amiche, Elisa e Beatrice, diverse ma complementari, che si troveranno a dover condividere gioie e dolori, separazioni e riavvicinamenti e che, soprattutto, dovranno imparare a proprie spese cosa voglia dire lasciarsi alle spalle un’età spensierata, quella dell’adolescenza, per vedersi donne adulte alle prese con una vita che forse non le rispecchia appieno. Per Silvia Avallone, scrittrice biellese, che adesso vive a Bologna, Un’amicizia è il primo romanzo scritto in prima persona e difatti molto del suo vissuto si potrà riscontrare non appena il lettore si troverà a fagocitare pagine su pagine. A cominciare dai luoghi della sua vita (Biella, la Toscana, Bologna), dal ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un’è l’ultimo romanzo scritto da Silvia Avallone e pubblicato dalla casa editrice Rizzoli. Al centro della narrazione due amiche, Elisa e Beatrice, diverse ma complementari, che si troveranno a dover condividere gioie e dolori, separazioni e riavvicinamenti e che, soprattutto, dovranno imparare a proprie spese cosa voglia dire lasciarsispun’età spensierata, quella dell’adolescenza, per vedersi donne adulteprese con una vita che forse non le rispecchia appieno. Per Silvia Avallone, scrittrice biellese, che adesso vive a Bologna, Un’è il primo romanzo scritto in prima persona e difatti molto del suo vissuto si potrà riscontrare non appena il lettore si troverà a fagocitare pagine su pagine. A cominciare dai luoghi della sua vita (Biella, la Toscana, Bologna), dal ...

