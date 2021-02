L’aliante subacqueo che plana in fondo al mare

Leggi su wired

(Di giovedì 25 febbraio 2021) I droni subacquei sono da tempo realtà, con modelli ispirati ai pesci o ai banchi di pesci, ma che tuttavia possono perturbare l’habitat che li circonda o comunque avere difficoltà a muoversi in spazi ristretti. Roughie è diverso: sviluppato da un team di ingegneri della Purdue University, è un vero e proprio aliante, opera cioè in modo silenzioso ma allo stesso tempo è altamente manovrabile da remoto. Inoltre, a differenza di molti altri prototipi di robot, può viaggiare per settimane o mesi senza dover ricaricare le batterie. Ecco in questo video tutto quel che c’è da sapere su questo strano drone e dove potremmo ritrovarlo in azione. (Credit video: Purdue University/Jared Pike) Wired.