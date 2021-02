Lady Gaga, sparano al dog sitter e rubano i suoi cani: ricompensa da urlo, ecco cosa è successo (Di giovedì 25 febbraio 2021) I cani di Lady Gaga sono stati rubati dai ladri proprio ieri sera. Ma non è finita qui. Stando alle prime ricostruzioni di TMZ, i malviventi avrebbero sparato al dog sitter per poi rubare due dei tre bulldog francesi della pop star. Lady Gaga, sparano al dog sitter e rubano i suoi cani Il dog... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 25 febbraio 2021) Idisono stati rubati dai ladri proprio ieri sera. Ma non è finita qui. Stando alle prime ricostruzioni di TMZ, i malviventi avrebbero sparato al dogper poi rubare due dei tre bulldog francesi della pop star.al dogIl dog... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

