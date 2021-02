Lady Gaga, sparano al dog sitter e rapiscono 2 dei suoi cani, Asia riesce a scappare: il video della Polizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieri Lady Gaga è arrivata in Italia per girare il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio Gucci. Dagli USA però arriva una notizia tremenda. Durante la notte due uomini hanno aggredito e sparato al dog sitter della popstar e poi hanno rapito due dei cagnolini della Germanotta, Koji e Gustav. Asia per fortuna è riuscita a fuggire e poco fa gli agenti l’hanno recuperata e messa al sicuro. “Ci è stato detto che Gaga sta offrendo 500.000 dollari per riavere i suoi cani. I cani sono stati malmenati, due sono stati rapiti e uno è stato appena ritrovato. Fonti vicine a Gaga ci dicono che è estremamente arrabbiata e disperata e che sta offrendo mezzo milione di dollari a chiunque l’aiuti a riavere i 2 ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieriè arrivata in Italia per girare il nuovo film di Ridley Scott sull’omicidio Gucci. Dagli USA però arriva una notizia tremenda. Durante la notte due uomini hanno aggredito e sparato al dogpopstar e poi hanno rapito due dei cagnoliniGermanotta, Koji e Gustav.per fortuna è riuscita a fuggire e poco fa gli agenti l’hanno recuperata e messa al sicuro. “Ci è stato detto chesta offrendo 500.000 dollari per riavere i. Isono stati malmenati, due sono stati rapiti e uno è stato appena ritrovato. Fonti vicine aci dicono che è estremamente arrabbiata e disperata e che sta offrendo mezzo milione di dollari a chiunque l’aiuti a riavere i 2 ...

Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - repubblica : Lady Gaga a Roma per girare il film su Gucci di Ridley Scott: La cantante 11 volte vincitrice del Grammy, interpret… - WeCinema : L’artista e star Lady Gaga è arrivata a Roma per le riprese del nuovo film ‘Gucci’, firmato da #RidleyScott. Lei in… - andrea_pecchia : Lady Gaga in realtà è in Italia per cantare al giuramento dei #sottosegretari #LadyGaga #Gucci #governodeipeggiori #25febbraio - annamarinielloo : RT @awkmen: chissà se adesso che è sul suolo italiano Lady Gaga ci darà un nuovo meme anche se il 'grazie signò' è tipo insuperabile second… -