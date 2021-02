Lady Gaga, rapiti i suoi cani: dramma negli Usa mentre la star è a Roma (Di giovedì 25 febbraio 2021) La nota cantante e attrice si trova nella Capitale italiana, ma intanto a Los Angeles due dei suoi cuccioli vengono portati via e il dogsitter finisce in ospedale in gravissime condizioni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 25 febbraio 2021) La nota cantante e attrice si trova nella Capitale italiana, ma intanto a Los Angeles due deicuccioli vengono portati via e il dogsitter finisce in ospedale in gravissime condizioni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

