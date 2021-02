Lady Gaga: rapiti i cani mentre lei è a Roma a girare un film (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lady Gaga arriva a Roma - dove interpreterà Lady Gucci nel nuovo film di Ridley Scott - e nelle stesse ore a Los Angeles l e rapiscono due dei tre amatissimi cani , tanto che la cantante e attrice non ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021)arriva a- dove interpreteràGucci nel nuovodi Ridley Scott - e nelle stesse ore a Los Angeles l e rapiscono due dei tre amatissimi, tanto che la cantante e attrice non ...

Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - SkyTG24 : Hollywood, rapiti i cani di #LadyGaga e ferito il dogsitter - VirginiaDaria : RT @VirginiaDaria: Nessuno: GUCCI in tendenza: Lady Gaga Io: - rositarossano : RT @VirginiaDaria: Nessuno: GUCCI in tendenza: Lady Gaga Io: -