Lady Gaga per Ridley Scott nel nuovo giallo 'Gucci' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Grande attesa per il giallo firmato Ridley Scott sul giallo Gucci. Avvistata a Roma Lady Gaga, protagonista della nuova pellicola Ridley Scott pensa a Lady Gaga per il suo nuovo giallo, basato sull'intricata storia di Maurizio Gucci, assassinato su commissione della moglie Patrizia Reggiani. Dopo il successo ricevuto per la performance in A star is born, Lady Gaga riconquista la scena, accaparrandosi insieme ad Adam Driver, il ruolo di protagonista. In realtà, la prima scelta di Scott si era fermata sulla coppia Di Caprio-Jolie, ma saranno Driver e Gaga ad occupare la scena.

