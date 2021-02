Lady Gaga offre 500.000 dollari per riavere i suoi due cani, rapiti dopo aver sparato al dogsitter della star (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lady Gaga ha offerto una ricompensa di 500.000 dollari pur di riavere i suoi due bulldog francesi che sono stati rapiti durante una violenta aggressione. Lady Gaga ha offerto una ricompensa di 500.000 dollari pur di riavere i suoi due cani che sono stati rapiti durante una violenta rapina durante la quale hanno sparato al dogsitter. Nella giornata di mercoledì sera, a Los Angeles, un uomo ha aggredito intorno alle 21.40 la persona che si stava occupando dei bulldog francesi della star, attualmente in Italia in vista delle riprese del film diretto da Ridley Scott. Un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 febbraio 2021)ha offerto una ricompensa di 500.000pur didue bulldog francesi che sono statidurante una violenta aggressione.ha offerto una ricompensa di 500.000pur didueche sono statidurante una violenta rapina durante la quale hannoal. Nella giornata di mercoledì sera, a Los Angeles, un uomo ha aggredito intorno alle 21.40 la persona che si stava occupando dei bulldog francesi, attualmente in Italia in vista delle riprese del film diretto da Ridley Scott. Un ...

