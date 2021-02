Lady Gaga disperata: mentre lei è a Roma per girare 'Gucci', a Los Angeles due dei suoi amati cani vengono rapiti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lady Gaga è a Roma per girare il film 'Gucci', per la regia di Ridley Scott, sull'omicidio di Maurizio Gucci. La popstar interpreterà il ruolo di Patrizia Reggiani , condannata come mandante dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021)è aperil film '', per la regia di Ridley Scott, sull'omicidio di Maurizio. La popstar interpreterà il ruolo di Patrizia Reggiani , condannata come mandante dell'...

Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - repubblica : Lady Gaga a Roma per girare il film su Gucci di Ridley Scott: La cantante 11 volte vincitrice del Grammy, interpret… - Luca80093108 : RT @mmax_g: Lady Gaga è atterrata a Roma. #LadyGaga #Roma #25febbraio - Bananapatata3 : RT @lapapigus: Lady Gaga, dopo neanche un giorno che è in Italia, scopre che le hanno rubato 2 dei suoi 3 canuzzi e hanno sparato al dog si… -