Lady Gaga, clamoroso agguato: sparano al suo dog sitter per rubare i suoi due bulldog (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lady Gaga offre 500mila dollari di ricompensa a chiunque le riporti indietro due dei suoi bulldog francesi rubati da un uomo armato che ha sparato al dog sitter con una pistola semiautomatica. Il terzo bulldog, Miss Asia, è riuscito a fuggire ed è stato successivamente ritrovato dalle forze dell’ordine. La cantante americana è attualmente a Roma per le riprese del nuovo film di Ridley Scott, ‘Gucci’. Mentre i suoi cani, Koji e Gustav, sono rimasti ad Hollywood, accuditi dal dog sitter Ryan Fischer. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato di essere alla ricerca di un uomo che “ha sparato un colpo di pistola da una posizione sconosciuta e ha colpito la vittima” in North Sierra Bonita Avenue, alle 21.40 di ieri sera. Un “possibile ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021)offre 500mila dollari di ricompensa a chiunque le riporti indietro due deifrancesi rubati da un uomo armato che ha sparato al dogcon una pistola semiautomatica. Il terzo, Miss Asia, è riuscito a fuggire ed è stato successivamente ritrovato dalle forze dell’ordine. La cantante americana è attualmente a Roma per le riprese del nuovo film di Ridley Scott, ‘Gucci’. Mentre icani, Koji e Gustav, sono rimasti ad Hollywood, accuditi dal dogRyan Fischer. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato di essere alla ricerca di un uomo che “ha sparato un colpo di pistola da una posizione sconosciuta e ha colpito la vittima” in North Sierra Bonita Avenue, alle 21.40 di ieri sera. Un “possibile ...

Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - SkyTG24 : Hollywood, rapiti i cani di #LadyGaga e ferito il dogsitter - anna_sanllehy : RT @ParePrior: @naciodigital Sembla la Lady Gaga, però sense la Lady. - AlexAng68052367 : RT @perchetendenza: 'Lady Gaga': Perché è arrivata a Roma per girare 'Gucci', film diretto da Ridley Scott sull'assassinio di Maurizio Gucc… -