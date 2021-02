Lady Gaga arriva a Roma, la cantante sarà Patrizia Reggiani nel film sul delitto Gucci (Di giovedì 25 febbraio 2021) La star internazionale Lady Gaga è arrivata a Roma per interpretare il ruolo di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, nel nuovo film di Ridley Scott sul delitto Gucci. La pellicola verrà interamente girata in Italia e in modo particolare tra Roma e Milano. Per poter lavorare vicino al set, la cantante, come riportato da Il Messaggero, ha affittato un lussuoso appartamento con vista mozzafiato sui Fori Imperiali. Nonostante sia solo da qualche giorno nel Bel Paese, Lady Gaga è stata paparazzata più volte per le vie del centro della Capitale con un look decisamente diverso rispetto a quello sfoggiato durante la cerimonia di insediamento del neo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) La star internazionaleta aper interpretare il ruolo di, moglie di Maurizio, nel nuovodi Ridley Scott sul. La pellicola verrà interamente girata in Italia e in modo particolare trae Milano. Per poter lavorare vicino al set, la, come riportato da Il Messaggero, ha affittato un lussuoso appartamento con vista mozzafiato sui Fori Imperiali. Nonostante sia solo da qualche giorno nel Bel Paese,è stata paparazzata più volte per le vie del centro della Capitale con un look decisamente diverso rispetto a quello sfoggiato durante la cerimonia di insediamento del neo ...

Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - repubblica : Lady Gaga a Roma per girare il film su Gucci di Ridley Scott: La cantante 11 volte vincitrice del Grammy, interpret… - WeCinema : L’artista e star Lady Gaga è arrivata a Roma per le riprese del nuovo film ‘Gucci’, firmato da #RidleyScott. Lei in… - hafattognocchi : RT @ahoy_mat: Lady Gaga è ufficialmente in Italia per registrare il film sull’assassinio Gucci dove interpreterà Patrizia Reggiani https:/… - Dorian221190 : RT @GPasqui: Lady Gaga a Sanremo. Lasciatemi sognare. -