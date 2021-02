Lady Gaga arriva a Roma: a Los Angeles sparano al dog-sitter e rapiscono i suoi cani (Di giovedì 25 febbraio 2021) Brutta notizia per Lady Gaga, poco dopo il suo arrivo a Roma per l’inizio delle riprese del fil su Lady Gucci, Patrizia Reggiani, ha ricevuto una notizia terribile. ll suo dog-sitter è stato aggredito mentre portava a spasso i cani della cantante, qualcuno gli ha sparato rapendo gli animali. Sul caso indaga la polizia di Los Angeles, ma la popstar ha messo un risarcimento altissimo per chiunque ritrovasse i suoi amati cani. Lady Gaga: rapiti i suoi bulldog Lady Gaga ha tre bulldog francesi, Miss Asia, Koji e Gustav. La cantante ha preferito non portarli con sé nel lungo viaggio in Italia per le riprese del film sull’assassinio di Gucci, dove ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Brutta notizia per, poco dopo il suo arrivo aper l’inizio delle riprese del fil suGucci, Patrizia Reggiani, ha ricevuto una notizia terribile. ll suo dog-è stato aggredito mentre portava a spasso idella cantante, qualcuno gli ha sparato rapendo gli animali. Sul caso indaga la polizia di Los, ma la popstar ha messo un risarcimento altissimo per chiunque ritrovasse iamati: rapiti ibulldogha tre bulldog francesi, Miss Asia, Koji e Gustav. La cantante ha preferito non portarli con sé nel lungo viaggio in Italia per le riprese del film sull’assassinio di Gucci, dove ...

