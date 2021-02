Lady Gaga a Roma per le riprese di Gucci (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lady Gaga è arrivata a Roma per le riprese di Gucci, nuovo film di Ridley Scott dedicato all’omocidio di Maurizio Gucci Ridley Scott è il regista di Gucci, film di prossima uscita sull’omicidio di Maurizio Gucci, nipote del fondatore del famoso brand di moda. Adam Driver interpreterà Maurizio mentre Lady Gaga presterà il volto a Patrizia Reggiani, la sua ex moglie, processata e condannata per aver orchestrato l’assassinio del suo ex marito ucciso nel 1995 con tre colpi di pistola, e successivamente rilasciata, nel 2016, dopo aver scontato una pena di diciott’anni. La sceneggiatura è stata affidata a Roberto Bentivegna, che si baserà sul libro di Sara Gay Forden intitolato The House of Gucci: A ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 25 febbraio 2021)è arrivata aper ledi, nuovo film di Ridley Scott dedicato all’omocidio di MaurizioRidley Scott è il regista di, film di prossima uscita sull’omicidio di Maurizio, nipote del fondatore del famoso brand di moda. Adam Driver interpreterà Maurizio mentrepresterà il volto a Patrizia Reggiani, la sua ex moglie, processata e condannata per aver orchestrato l’assassinio del suo ex marito ucciso nel 1995 con tre colpi di pistola, e successivamente rilasciata, nel 2016, dopo aver scontato una pena di diciott’anni. La sceneggiatura è stata affidata a Roberto Bentivegna, che si baserà sul libro di Sara Gay Forden intitolato The House of: A ...

