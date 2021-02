Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scottshadow (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lady Gaga è arrivata a Roma come una vera diva per girare un film che è già attesissimo. Ovvero Gucci di Ridley Scott, il film sull’assassinio di Maurizio Gucci su mandato della moglie Patrizia Reggiani (qui l’ultima intervista: «Chiedevo a tutti: c’è qualcuno che ha il coraggio di ammazzare mio marito?») che il regista di Blade Runner aveva inizialmente proposto a Leonardo DiCaprio e Angelina. Saranno invece Adam Driver e Lady Gaga i protagonisti (la cantante interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani), in un cast che vede schierati grandissimi nomi, tra cui anche i premi Oscar, Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons. Le riprese dovrebbero cominciare proprio a marzo. Lady Gaga con il look ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 25 febbraio 2021)è arrivata acome una vera diva per girare un film che è già attesissimo. OvverodiScott, il film sull’assassinio di Mauriziosu mandato della moglie Patrizia Reggiani (qui l’ultima intervista: «Chiedevo a tutti: c’è qualcuno che ha il coraggio di ammazzare mio marito?») che il regista di Blade Runner aveva inizialmente proposto a Leonardo DiCaprio e Angelina. Saranno invece Adam Driver ei protagonisti (la cantante interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani), in un cast che vede schierati grandissimi nomi, tra cui anche i premi Oscar, Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons. Ledovrebbero cominciare proprio a marzo.con il look ...

