La vita in diretta, Alberto Matano fuori di sé dalla rabbia parla di Mara Venier e dice: “ lasciateci stare …” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Qualche giorno fa è circolata una fake news su Mara Venier e sul marito Nicola Carraro. La fake news riportava che il marito della Venier fosse morto e lei sui social ha scritto un post di grande rabbia. La Venier ha scritto così: “mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che scrivete !!!!!vergognatevi!!!! Sui social tanti personaggi famosi hanno voluto mostrare la propria solidarietà a Mara Venier scrivendo qualcosa e, fra i tanti, le hanno risposto Laura Pausini, Elisabetta Gregoraci, Max Giusti e Elena Santarelli. Alberto Matano a vita in diretta ha voluto affrontare l’argomento delle fake news e ha parlato anche di ciò che è accaduto alla sua grande ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Qualche giorno fa è circolata una fake news sue sul marito Nicola Carraro. La fake news riportava che il marito dellafosse morto e lei sui social ha scritto un post di grande. Laha scritto così: “mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che scrivete !!!!!vergognatevi!!!! Sui social tanti personaggi famosi hanno voluto mostrare la propria solidarietà ascrivendo qualcosa e, fra i tanti, le hanno risposto Laura Pausini, Elisabetta Gregoraci, Max Giusti e Elena Santarelli.inha voluto affrontare l’argomento delle fake news e hato anche di ciò che è accaduto alla sua grande ...

rtl1025 : Parliamo di #Sanremo2021 con @MetaErmal???? 'Le canzoni hanno una vita propria, è difficile interpretarle...'??? Se… - SeaWatchItaly : ?? C'era anche un corpo senza vita fra le persone soccorse 3 giorni fa da #VosTriton. Il nostro aereo #Moonbird lo… - Anna_Clousy : Fate tornare sto Gf come prima(h24 diretta)perché se no GIURO che questo sarà l'ultima volta che lo vedrò in vita m… - Devonne56542981 : Raga io ho un debole per giulio pretelli e ok, ma non vedo l'ora che facciano una diretta con giulia perché veramen… - Fallout_botITA : Sono TreCani e vi parlo in diretta dal mio bunker fortificato dal centro dell'inferno di D.C. ; non è magnifica la vita? -