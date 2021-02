La violazione di Clubhouse e il paradosso della privacy (Di giovedì 25 febbraio 2021) È di qualche giorno fa la notizia che Clubhouse ha subito una violazione delle sue chat audio. Una occasione imperdibile per i tanti Tribunali Digitali della privacy Inquisizione che da tempo puntavano il dito sul social network al grido di "Eresia"! Ma partiamo dall'inizio… Clubhouse è l'ultimo trend tra i social che stanno spopolando al momento. Esclusiva - con "stanze" accessibili solo ad invito in cui si può partecipare solo tramite audio - e disponibile sono su iPhone, l'app, neanche a dirlo, ha visto un'impennata di download e investimenti anche dopo l'interesse mostrato da personaggi del Tech, ma anche del mondo dello spettacolo come Elon Musk e Kanye West. Il fascino di Clubhouse risiede nella sua natura off-the-record, dove gli utenti possono chattare a voce tra loro ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 febbraio 2021) È di qualche giorno fa la notizia cheha subito unadelle sue chat audio. Una occasione imperdibile per i tanti Tribunali DigitaliInquisizione che da tempo puntavano il dito sul social network al grido di "Eresia"! Ma partiamo dall'inizio…è l'ultimo trend tra i social che stanno spopolando al momento. Esclusiva - con "stanze" accessibili solo ad invito in cui si può partecipare solo tramite audio - e disponibile sono su iPhone, l'app, neanche a dirlo, ha visto un'impennata di download e investimenti anche dopo l'interesse mostrato da personaggi del Tech, ma anche del mondo dello spettacolo come Elon Musk e Kanye West. Il fascino dirisiede nella sua natura off-the-record, dove gli utenti possono chattare a voce tra loro ...

tecnogazzetta : Presunta violazione #ClubHouse: Trend Micro spiega cosa è successo veramente - CyberSecHub0 : RT @thei_it: #Clubhouse fa già discutere per le possibili falle relative alla sicurezza dei dati degli utenti. #cybersecurity Ecco tutta… - thei_it : #Clubhouse fa già discutere per le possibili falle relative alla sicurezza dei dati degli utenti. #cybersecurity… - MrS0n1c : Deve ancora partire e già non va così bene .... - legale : #Clubhouse conferma una violazione di #sicurezza e assicura maggiore protezione (ci crediamo?) -

Ultime Notizie dalla rete : violazione Clubhouse Alcune stanze di Clubhouse sono state violate: l'audio disponibile a tutti Esportare l'audio all'esterno di Clubhouse dà inoltre modo di registrarlo e replicarlo più ...hanno confermato l'esistenza del problema affermando di averlo già risolto ed aggiungendo che la violazione ...

Clubhouse: confermata breccia nella sicurezza delle chat 'Il vero problema era che la gente pensava che queste conversazioni fossero private.' Clubhouse ha rifiutato di spiegare quali misure ha preso per prevenire una simile violazione. Tuttavia le ...

Clubhouse conferma una violazione di sicurezza e assicura maggiore protezione HDblog Clubhouse è stato hackerato Clubhouse ha confermato il «data breach» nelle chat audio avvenuto durante lo scorso weekend. Come riportato da SiliconANGLE, un programmatore è riuscito a trasmettere in streaming i file audio proven ...

Alcune stanze di Clubhouse sono state violate: l’audio disponibile a tutti La privacy resta uno dei problemi più gravi del social; secondo quanto ha riportato Bloomberg, un utente di Clubhouse ha trovato un modo di ...

Esportare l'audio all'esterno didà inoltre modo di registrarlo e replicarlo più ...hanno confermato l'esistenza del problema affermando di averlo già risolto ed aggiungendo che la...'Il vero problema era che la gente pensava che queste conversazioni fossero private.'ha rifiutato di spiegare quali misure ha preso per prevenire una simile. Tuttavia le ...Clubhouse ha confermato il «data breach» nelle chat audio avvenuto durante lo scorso weekend. Come riportato da SiliconANGLE, un programmatore è riuscito a trasmettere in streaming i file audio proven ...La privacy resta uno dei problemi più gravi del social; secondo quanto ha riportato Bloomberg, un utente di Clubhouse ha trovato un modo di ...