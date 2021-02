La videolettera di Riccardo Bocca: Giorgia Meloni, due volte vittima. Prima degli insulti e poi dei distinguo (Di giovedì 25 febbraio 2021) La videolettera di Riccardo Bocca: 25 febbraio 2021 Carissima Giorgia Meloni, le invio questa videolettera perché lei nei giorni scorsi è stata oggetto di una nauseante raffica di insulti da parte dello storico Giovanni Gozzini, che l’ha definita per esempio “vacca, scrofa, pesciarola e rana dalla Bocca larga”. Parole squallide, vergognose, inaccettabili oltre i confini dell’immaginabile. Non a caso il presidente della Repubblica Mattarella ha solidarizzato con lei. E molti altri hanno fatto l’unica cosa che andava fatta: cioè dire no, no, drasticamente no a qualunque forma di violenza non soltanto fisica ma anche verbale. Tanto più, è doveroso aggiungere, se oggetto di questo trattamento è una donna, cioè una delle tantissime donne ricoperte con ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ladi: 25 febbraio 2021 Carissima, le invio questaperché lei nei giorni scorsi è stata oggetto di una nauseante raffica dida parte dello storico Giovanni Gozzini, che l’ha definita per esempio “vacca, scrofa, pesciarola e rana dallalarga”. Parole squallide, vergognose, inaccettabili oltre i confini dell’immaginabile. Non a caso il presidente della Repubblica Mattarella ha solidarizzato con lei. E molti altri hanno fatto l’unica cosa che andava fatta: cioè dire no, no, drasticamente no a qualunque forma di violenza non soltanto fisica ma anche verbale. Tanto più, è doveroso aggiungere, se oggetto di questo trattamento è una donna, cioè una delle tantissime donne ricoperte con ...

luisa_pacelli : RT @Riccardo_Bocca: È decollata la videolettera per... Renato #Brunetta - CriKristina : RT @Riccardo_Bocca: È decollata la videolettera per... Renato #Brunetta - dariosci1 : RT @Riccardo_Bocca: È decollata la videolettera per... Renato #Brunetta - settembrini61 : RT @Riccardo_Bocca: È decollata la videolettera per... Renato #Brunetta - rra_1978 : RT @Riccardo_Bocca: È decollata la videolettera per... Renato #Brunetta -