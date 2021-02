La variante inglese è più contagiosa del 37% con punte del 60. L’Iss scova tracce del virus mutato anche nelle acque di scarico (Di giovedì 25 febbraio 2021) “In Italia si è stimato che la cosiddetta variante inglese del virus Sars-CoV-2 ha una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti, con una grande incertezza statistica” tra il 18% fino ad arrivare a punte del 60%. E’ quanto scrive l’Istituto superiore di Sanità in un aggiornamento delle Faq sulle varianti sul proprio sito. “La stima – si legge -, è stata ottenuta da uno studio di Iss, ministero della Salute, Fondazione Bruno Kessler, Regioni/Province autonome. Questi valori sono in linea con quelli riportati in altri Paesi, anche se leggermente più bassi”. Sempre uno studio delL’Iss evidenzia la presenza delle varianti del virus Sars-CoV-2, inglese e brasiliana, nelle acque di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) “In Italia si è stimato che la cosiddettadelSars-CoV-2 ha una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti, con una grande incertezza statistica” tra il 18% fino ad arrivare adel 60%. E’ quanto scrive l’Istituto superiore di Sanità in un aggiornamento delle Faq sulle varianti sul proprio sito. “La stima – si legge -, è stata ottenuta da uno studio di Iss, ministero della Salute, Fondazione Bruno Kessler, Regioni/Province autonome. Questi valori sono in linea con quelli riportati in altri Paesi,se leggermente più bassi”. Sempre uno studio delevidenzia la presenza delle varianti delSars-CoV-2,e brasiliana,di ...

Ultime Notizie dalla rete : variante inglese Covid, preoccupa Brescia. Bertolaso: riduciamo scorte di vaccini Preoccupano i dati della provincia di Brescia e di altri comuni lombardi dove il Covid - 19 si sta diffondendo rapidamente a causa della variante inglese. Solo nella provincia di Brescia ieri si è registrato il picco di 901 nuovi casi. Per questo Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale della Lombardia, ha spiegato che è ...

Coronavirus in Umbria : aggiornamento 25 febbraio ... dal quale è emerso che su 176 campioni analizzati, 95 di questi hanno un profilo genetico identificabile con la variante brasiliana e 52 con quella inglese. I campioni inviati a Roma provenivano dai ...

