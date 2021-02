La trasformazione del M5s, Di Maio: «Siamo maturati, siamo moderati e liberali». E spera che Conte faccia il suo ingresso da leader (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Sarei veramente felice di un passo avanti di Conte dentro il M5s». Queste le parole del ministro degli Esteri ed ex capo politico del Movimento Luigi di Maio a proposito dell’ipotesi che vede Giuseppe Conte entrare nella forza politica e assumere un ruolo. «Quando sono stato eletto capo politico nel 2017 avevo un obiettivo – spiega Di Maio in un’intervista a la Repubblica – portare i 5 Stelle fuori dalle ambiguità. Sono stato il primo a dire che non dovevamo più parlare di uscita dall’euro, che bisognava smettere di fare leggi che burocratizzavano il Paese. Ho detto che la Nato non andava abolita e che non dovevamo uscirne. L’ex vicepremier parla dunque del profondo cambio di pelle del Movimento che ora «è su una linea moderata, atlantista, saldamente all’interno dell’Ue». Ma la trasformazione ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Sarei veramente felice di un passo avanti didentro il M5s». Queste le parole del ministro degli Esteri ed ex capo politico del Movimento Luigi dia proposito dell’ipotesi che vede Giuseppeentrare nella forza politica e assumere un ruolo. «Quando sono stato eletto capo politico nel 2017 avevo un obiettivo – spiega Diin un’intervista a la Repubblica – portare i 5 Stelle fuori dalle ambiguità. Sono stato il primo a dire che non dovevamo più parlare di uscita dall’euro, che bisognava smettere di fare leggi che burocratizzavano il Paese. Ho detto che la Nato non andava abolita e che non dovevamo uscirne. L’ex vicepremier parla dunque del profondo cambio di pelle del Movimento che ora «è su una linea moderata, atlantista, saldamente all’interno dell’Ue». Ma la...

