La trasformazione del M5s, Bugani risponde a Di Maio: «Moderati e liberali? 15 anni di battaglie e siamo una costola di Berlusconi?»

«15 anni di battaglie per diventare una costola di Berlusconi?». Il capogruppo del M5s Massimo Bugani risponde così alle ultime dichiarazioni di Luigi Di Maio sulla trasformazione profonda che ha visto il Movimento cambiare pelle. «Siamo maturati, siamo moderati e liberali» ha detto l'ex capo politico del M5s in un'intervista a la Repubblica, e con Conte «l'evoluzione del M5s può essere completata». «Un trionfo», ha ironizzato il Bugani su Facebook, ricordando quale siano le vere origini del Movimento. «Gianroberto Casaleggio in piazza ci fece scandire il nome di Berlinguer, non quello di Luigi De Mita» ha concluso, allegando al post un collage.

Ultime Notizie dalla rete : trasformazione del NOMINA MOLES A SOTTOSEGRETARIO: AUGURI DI BUON LAVORO DA CUPPARO "Credo che l'accesso alle risorse del Recovery Plan a favore dell'editoria con l'idea di predisporre un programma di interventi e investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale della ...

Il presidente messicano non sta mantenendo le sue promesse ...del 1910 - 17. In due anni però Amlo ha cambiato il Messico in misura molto minore di quanto non abbiano fatto questi eventi cruciali, e quasi sempre in peggio. In pratica la quarta trasformazione ...

Impresa del settore lapideo di Rapolano Terme cerca addetto alla trasformazione del travertino LA NAZIONE Blumarine: joie de vivre, ottimismo e seduzione MODA MILANO FASHION WEEK 2021 BLUMARINE sfilate milano sfilate moda milano sfilate 2021 sfilate moda 2021 settimana della moda sfilate 2021 BLUMARINE ...

Wipro festeggia 25 anni di collaborazione con Cisco e apre l’Unità Operativa Cisco Per commemorare questa pietra miliare, Wipro lancerà l’Unità Operativa Cisco dedicata allo sviluppo e all’adozione di soluzioni di trasformazione digitale end-to-end che si avvalgono delle tecnologie ...

