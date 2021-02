La sonda Juno danzerà tra Giove e le sue lune fino al 2025 Ecco i suoi piani

giannileft : RT @giannileft: Ma guardate che spettacolo le nuvole di Giove. La sonda che le ha riprese è Juno. - giannileft : Ma guardate che spettacolo le nuvole di Giove. La sonda che le ha riprese è Juno. - Gabriflo1 : RT @Link4Universe: Quale canzone dei #daftpunk ascoltereste durante un viaggio spaziale? (qui, foto vera, di Giove, da parte della sonda… - munquarh1 : RT @Link4Universe: Quale canzone dei #daftpunk ascoltereste durante un viaggio spaziale? (qui, foto vera, di Giove, da parte della sonda… - 404Ics : RT @Link4Universe: Quale canzone dei #daftpunk ascoltereste durante un viaggio spaziale? (qui, foto vera, di Giove, da parte della sonda… -

Il suo è stato proprio un 'salutino', durato solo 17 millisecondi , ma la sensibilità degli strumenti delladella Nasa è riuscita a tenerne traccia: l'oggetto che è andato incontro così rapidamente all'atmosfera di Giove è stato classificato come un bolide , ovvero una meteora caratterizzata da ...... responsabile delle macchine fotografiche della missione dell'ESA BepiColombo; Monica Lazzarin, esperta di asteroidi; Alberto Adriani, tra i responsabili di uno strumento a bordo di, la...Un gruppo di ricercatori a lavoro sui dati della sonda Juno è riuscito ad assistere per la prima volta ad un impatto fra una meteora e Giove.Dopo aver orbitato attorno a Giove per cinque anni, la sonda spaziale della NASA Juno si sta avvicinando al cuore di questo pianeta. Il viaggio, durato quattro anni e 42 orbite, c ...