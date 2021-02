La Roma è agli ottavi di Europa League | battuto il Braga per 3 - 1

(Di venerdì 26 febbraio 2021), 25 febbraio 2021 - Dopo il 2 - 0 dell'andata in Portogallo , latrova la grande riconferma contro il: i giallorossi vincono ancora per 3 - 1 e volanodi finale dell' ...

OfficialASRoma : Triplice fischio! 2-0 all'andata, 3-1 al ritorno! ?? @EdDzeko ?? Carles Perez ?? @Mayoral_Borja Siamo agli o… - Agenzia_Ansa : A Roma il liceo che fa scegliere il nome agli studenti trans. All'artistico Ripetta di Roma, sul registro l' 'alias… - MediasetTgcom24 : Europa League, Milan e Roma passano agli ottavi di finale #europaleague - PagineRomaniste : Europa League, #Roma agli ottavi: tutte le possibili avversarie #ASRoma #EuropaLeague - Tele_Nicosia : Europa League, 3-1 al Braga e la Roma vola agli ottavi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma agli

Laha speso poche energie per andareottavi, però l'emergenza infortuni continua. E Mayoral, ora, è un titolarissimo.Non può che essere soddisfatto Paulo Fonseca dopo il 3 - 1 al Braga che vale il passaggioottavi di Europa League: "Abbiamo giocato una buona partita, sicura e abbiamo vinto, riuscendo anche a gestire i giocatori in vista della prossima partita grazie pure al risultato dell'andata". ...Risultati Europa League: diretta gol live score delle partite, ritorno dei sedicesimi di finale della seconda manifestazione per club della UEFA.L'Europa League ha emesso nella giornata di oggi i suoi verdetti in una serata a due facce per le italiane. Il Napoli viene eliminato dal Granada mentre Milan e Roma si qualificano per ...