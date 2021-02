La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di giovedì 25 febbraio 2021

pbersani : Ecco l'intervista di stamattina a @LaStampa. Grazie. - TuttoMercatoWeb : Tuttosport: 'Inter unica a rateizzare gli stipendi. La situazione è grave' - ConfindCHPE : RT @ConfindustriaEU: È online “Oggi in Europa - Daily Brief” del 25 febbraio, la nostra rassegna stampa dedicata ai temi europei #UE ???????? ??… - BorsaniMatteo : RT @ConfindustriaEU: È online “Oggi in Europa - Daily Brief” del 25 febbraio, la nostra rassegna stampa dedicata ai temi europei #UE ???????? ??… - garbadaru : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Critiche a Romagnoli? Pioli lo schiera titolare -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna Stampa

Di fatto per essere proprio tranquilli sarebbe bene entro il 10 marzo provvedere almeno alladigitale ovvero conservare il contenuto dei registri su file e poi all'occorrenza provvedere alla ...Inter, Antonio Conte può sorridere, come riporta il Corriere dello Sport questa mattina. Il tecnico si avvicina ad un periodo intenso, visto che dovrà affrontare a distanza ravvicinata il Genoa (...Le aperture portoghesi di oggi, giovedì 25 febbraio 2021. A Bola "Non ho fallito, e fallisco poche volte" Sono le parole di Jorge.GLI APPROFONDIMENTI SUL GENOA CORRIERE DELLO SPORT - In vista della partita contro i rossoblu, nell'Inter non è da escludere una convocazione di Sensi, frenato da continui acciacchi fisici. Non sareb ...