La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: anticipazioni e ospiti della finale

Questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda l'ultima puntata (la finale) de La Pupa e il Secchione e Viceversa, l'esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche Viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Alla conduzione Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla finale.

anticipazioni

Nella finale de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 vedremo le quattro coppie finaliste rimaste in gara: Stephanie-Guidi, Miryea-Marini, Linda Pisano e i Viceversa Orazi-Gianluca. Chi vincerà e riuscirà a ...

