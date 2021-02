La Pupa e il Secchione di Pucci, anticipazioni ultima puntata, 25 febbraio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, su Italia 1, andrà in onda l’ultima puntata del docu reality: La Pupa e il Secchione e Viceversa. Il programma condotto da Andrea Pucci, per l’ultima volta in questa stagione tornerà ad esplorare i due mondi: quello delle Pupe e quello dei Secchioni. Nel corso della serata odierna, il pubblico conoscerà il nome dei vincitori. La Pupa e il Secchione, anticipazioni 25 febbraio: ecco chi saranno gli ospiti di stasera Gli ospiti della finalissima de La Pupa e il Secchione, in programma questa sera saranno: Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri, conosciuta per essere la Miss Claudia ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 252021, su Italia 1, andrà in onda l’del docu reality: Lae ile Viceversa. Il programma condotto da Andrea, per l’volta in questa stagione tornerà ad esplorare i due mondi: quello delle Pupe e quello dei Secchioni. Nel corso della serata odierna, il pubblico conoscerà il nome dei vincitori. Lae il25: ecco chi saranno gli ospiti di stasera Gli ospiti della finalissima de Lae il, in programma questa sera saranno: Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri, conosciuta per essere la Miss Claudia ...

