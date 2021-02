La propaganda islamica arruola Attanasio | «Era musulmano» Arriva la smentita dall’Italia

(Di giovedì 25 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano Lucaucciso in Congo “aveva fatto testimonianza di fede durante la sua permanenza in Marocco in qualità di Conosole Generale d’Italia a Casablanca ed era quindi, il diplomatico italiano aveva inoltre adottato il nome Amir“. La notizia è stata data dal sito islamico La Luce che cita “fonti affidabili vicine alla famiglia”. “martire islamico ucciso da ribelli cristiani” Il sito cita anche tra i possibili autori dell’attentato il “Lord’s Resistance Army sanguinario gruppo armato ugandese di matrice cristiana”. Insomma,, secondo la versione degli islamici d’Italia è un martire, forse “assassinato da cristiani”. Una lettura dell’attentato assolutamente singolare. “I musulmani italiani – scrive ancora il quotidiano – si sono attivati ...

Il sito poi rende noto che l'imam della moschea di Cascina Gobba, Baraa al Obeidi, ha chiarito che Luca Attanasio va considerato a tutti gli effetti un martire secondo la definizione, questo ..."L'ambasciatore Luca Attanasio era diventato musulmano". Lo scrive un sito di islamici italiani riportando che è un martire dell'Islam ...