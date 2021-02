La procura di Milano dispone l'assunzione di 60 mila rider (Di giovedì 25 febbraio 2021) Partite le notifiche alle quattro principali piattaforme di food delivery - just eat, deliveroo, glovo e uber eats - affinchè venga applicato ad oltre 60 mila rider in tutta Italia il contratto da ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Partite le notifiche alle quattro principali piattaforme di food delivery - just eat, deliveroo, glovo e uber eats - affinchè venga applicato ad oltre 60in tutta Italia il contratto da ...

AndreaOrlandosp : Grazie a Procura di Milano e al Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro per l’inchiesta su società food de… - petergomezblog : I pm di Milano: “I rider sono lavoratori subordinati, non schiavi ma cittadini. Su Uber Eats aperta anche indagine… - philipdisalvo : Un auspicio: che la sentenza milanese si porti via anche la retorica dei 'lavoretti' e dell'innovazione - pompata d… - susanna10706994 : RT @MarianoDeCarlo1: I #rider sono lavoratori subordinati e non #schiavi, così la Procura di Milano. Ora obbligo di assunzione per 60 mila… - danieledv79 : RT @nunziapenelope: E insomma, viene fuori che il provvedimento della procura di Milano, che ordina l’assunzione dei 60mila #riders, si bas… -