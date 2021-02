La Polizia di Stato monitora le stazioni del Friuli Venezia Giulia (Di giovedì 25 febbraio 2021) 3.055 persone e 145 veicoli controllati. 18 contravvenzioni elevate per diverse tipologie di violazioni al regolamento di Polizia Ferroviaria. 218 pattuglie impiegate in stazione e 51 a bordo di 115 treni. 5 persone indagate a Trieste per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, una, ad Udine, per aver violato un DASPO, con interdizione all’accesso alle aree interne delle infrastrutture della Stazione e contemporaneamente sanzionata per l’inosservanza dell’orario di divieto di spostamento notturno determinato dall’emergenza epidemiologica. L’Operazione Stazione Sicure, disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, giunta alla sua seconda edizione del 2021, si è concluso, mercoledì scorso, 24 febbraio, con dieci giorni di controlli eseguiti dalla Polfer regionale. Nella sola giornata di ieri, 72 agenti hanno controllato ... Leggi su udine20 (Di giovedì 25 febbraio 2021) 3.055 persone e 145 veicoli controllati. 18 contravvenzioni elevate per diverse tipologie di violazioni al regolamento diFerroviaria. 218 pattuglie impiegate in stazione e 51 a bordo di 115 treni. 5 persone indagate a Trieste per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello, una, ad Udine, per aver violato un DASPO, con interdizione all’accesso alle aree interne delle infrastrutture della Stazione e contemporaneamente sanzionata per l’inosservanza dell’orario di divieto di spostamento notturno determinato dall’emergenza epidemiologica. L’Operazione Stazione Sicure, disposta dal ServizioFerroviaria, giunta alla sua seconda edizione del 2021, si è concluso, mercoledì scorso, 24 febbraio, con dieci giorni di controlli eseguiti dalla Polfer regionale. Nella sola giornata di ieri, 72 agenti hanno controllato ...

