La moda riparte dalla Toscana: nasce Italiana 20.20 il nuovo marchio di pelletteria made in Italy al 100% (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ogni rovescio ha la sua medaglia (cit.). "Ho sempre pensato che le difficoltà portano opportunità e non limiti. Il lockdown è stata l'occasione per rilanciare un nostro progetto, ovvero creare una collezione di pelletteria e abbigliamento, esclusivo e personalizzato, da vendere attraverso i canali digitali". A parlare è Rudi Migliorini, patron della storica Italiana Accessori, che ha cambiato la rotta annullando alcuni investimenti imodulando delle scelte aziendali e lanciando un nuovo brand. "Il progetto – aggiunge – è nato grazie alla collaborazione con i nostri fornitori e pellettieri e ai progetti stilistici di Elisa Taddei. Ne è nata una collezione unica e particolare, fatta di sogni e concretezza. Con un messaggio chiaro: la moda Italiana ha bisogno di nuovo di esportare l'alta ...

