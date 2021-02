"La mia secchiona? Sono pazzo di un'altra". Lo sfregio di Mattia Garufi prima della finale: nome pesantissimo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mattia Garufi è uno dei Pupi di questa edizione de "La pupa e il secchione", il programma che stasera arriverà alla finalissima. Adesso Mattia, pugile professionista, 24 enne, vuole trovare l'anima gemella. "Non Sono innamorato della mia secchiona, è fidanzata", racconta in collegamento Zoom con RTL102.5 News. E poi svela un retroscena choc: "Il mio sogno è Francesca Cipriani". Una doccia gelata. Tra l'altro, la bellissima ed esplosiva bionda è single da tempo. Come la prenderà? Non lo sappiamo. Intanto, Mattia ha le idee chiare: "Farò di tutto per conquistarla. Io vado in estasi quando la vedo in televisione, ma non accade da poco. Da sempre". Mattia, super muscoloso, potrebbe fare proprio a caso della Cipriani. Infatti, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021)è uno dei Pupi di questa edizione de "La pupa e il secchione", il programma che stasera arriverà alla finalissima. Adesso, pugile professionista, 24 enne, vuole trovare l'anima gemella. "Noninnamoratomia, è fidanzata", racconta in collegamento Zoom con RTL102.5 News. E poi svela un retroscena choc: "Il mio sogno è Francesca Cipriani". Una doccia gelata. Tra l'altro, la bellissima ed esplosiva bionda è single da tempo. Come la prenderà? Non lo sappiamo. Intanto,ha le idee chiare: "Farò di tutto per conquistarla. Io vado in estasi quando la vedo in televisione, ma non accade da poco. Da sempre"., super muscoloso, potrebbe fare proprio a casoCipriani. Infatti, la ...

